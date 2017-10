1 c. finely chopped peeled cantaloupe

1 c. finely chopped peeled mango

1 c. sliced small strawberries

1/2 c. finely chopped green bell pepper

1/2 c. finely chopped red onion

1 1/2 tbsp. chopped fresh basil

2 tbsp. fresh lime juice

2 tbsp. finely chopped seeded jalapeno pepper

1 tbsp. honey

1/4 tsp. salt

Combine all ingredients in a bowl.

Toss to serve.

Serve with a slotted spoon.