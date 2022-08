2022 FFA American Degree Recipients Announced

As the highest degree achievable in the National FFA Organization, the American FFA Degree shows an FFA member’s dedication to his or her chapter and state FFA association. It demonstrates the effort FFA members apply toward their supervised agricultural experience and the outstanding leadership abilities and community involvement they exhibited through their FFA career.

American FFA Degree recipients show promise for the future and have gone above and beyond to achieve excellence. The requirements to earn the American FFA Degree are set forth in the National FFA Constitution. To be eligible to receive the American FFA Degree, members must meet qualifications such as receiving a State FFA Degree, holding active membership for the past three years, completing secondary instruction in an agricultural education program and operating an outstanding supervised agricultural experience program. Community service, leadership abilities and outstanding scholastic achievement are also required. American Degree recipients will be honored at the 95th annual National FFA Convention.

Colorado:

Zaiden Kathryn Annen, Wray; Alfredo Barraza, Bennett; Abigail Bennett, Rye; Jaime Bermudez, Briggsdale; Aliya Blackwell, Greeley; Kathryn Broderius, Greeley; Caden Callaway, Wiggins; Emma Daly, West Grand; Ainsley Delmore, Poudre; Trent Doudna, Greeley; Lanae R. Elam, Thompson; Tate Everhart, Merino; Tauren Farquharson, Moffat County; Isabel Gaines, Lamar; Allison Gekeler, Kit Carson; Noah Gentzler McPherson, Greeley; Montana Goodman, New Raymer; Ross Gruenloh, Lamar; Amelia Hatch, Platte Valley; Jacob Hettinger, Merino; Tristan Holland, Otis; Addie Hudson, Rifle; Trace Hurley, Greeley; Tanner Hutt, Merino; Bailey Iacovetto, Soroco; Morgyn Johnson, Eads; Sarah K. Kleine, Douglas County; Andrea Kuntz, Lone Star; Trista Lebsack, Bennett; Justin Lincoln, Greeley; Wyatt Lockwood, Lone Star; Tanner Madden, Platte Valley; Jayce Maker, Sterling; Jaelyn McClure, St. Vrain Valley; Faith Myers, Dolores; Garrett Northrup, Douglas County; Darcy Lynn Parker, Delta; Makinley Parker, Soroco; Mindi Podtburg, Platte Valley; Cord Proctor, Swink; Gabriel Proctor, Fowler; Ryanna Pruett, Fowler; Hayley Reed, Montrose; Cole Rider, Wiley; Diego Rolon, Greeley; TeriAnne Saffer, Flagler; Samuel Scanga, Highland; Dakota Shoup, Rifle; Elizabeth Spayd, Weld Central; Emma Stumpf, Cedaredge; Olivia Thorn, Platte Valley, Bowen Tolle, Highland; Makendra Torres, Lamar; Noah Turnbeaugh, Greeley; Shelby Tveten, Roosevelt; Caleb Wertz, Highland; Kimber Wheeler, Moffat County; Kambria Wilkin, Cortez; Bailey Williams, Greeley; Keelin Wright, St. Vrain Valley; Arek Wulf, New Raymer.

Nebraska:

Tara Allen, Adams Central; Payton Andel, David City; Kacy Anderson, Mccook; Brooke Bannister, High Plains; Jared Barnes, Kimball; Samuel Baysinger, Bruning-Davenport; CeeAnna Beel, Ainsworth; Moriah Beel, Ainsworth; Devon Benes, Bishop Neumann; Ryan Berger, Riverside; Sadie Birky, Fillmore Central; Torrin Boyer, Lakeview; Jason Brockman, Sandy Creek; Jared Brown, Central City; Danielle Burge, Perkins County; Marshall Buss, York; Allison Carpenter, Scottsbluff; Shelby Carr, Alliance; Molly Carraher, Riverside; Desyrae Carroll, Hayes Center; Logan Cast, Centennial; Emily Cech, Clarkson; Landen Cade Chapman, Tri County; Bailey Choat, Boone Central; Morayah Cupp, Imperial; Rex Day, Wheeler Central; Reagan de Koning, Pawnee City; Liberty Dexter, Wisner-Pilger; Rachel Dierks, Wheeler Central; Luke Dobish, Ravenna; Brandi Doernemann, West Point; Sydney Dyer, Aurora; Abigail Kathleen Eberspacher, EMF; Grace Eckhardt, Kenesaw; Makenna Eisenzimmer, Ogallala; Allison Everhart, Adams Central; Laney Feek, Falls City; Vickie Ference, Ord; Alex Flessner, Ord; Adilynn Friesen, Sutton; Olivia Gottula, Pawnee City; Neeley Greger, Riverside; Logan Hafer, Ainsworth; Makennen Havlat, Milford; Shelby Hein, David City; Keyan Helgoth, David City; Kristen Herrick, Franklin; Elizabeth Hodges, Johnson-Brock; Katherine Holcomb, Broken Bow; Alyson Holt, Leyton; Devin Homolka, Wilber-Clatonia; Kylee Horst, Wisner-Pilger; Ellie Jarecke, McCook; Caden Kapke, Tri County; Emily Kerbs, Norris; Julisa Kinzer, Norfolk; Riley Krause, York; Kirsten Krebs, Elgin; Ethan Kreikemeier, West Point; Jordyn Laible, West Holt; Logan Michael Larson, Tri County; Taylor Lautenschlager, Doniphan-Trumbull; Greta Lindberg, Tekamah-Herman; Cade Loomis, Bridgeport; Abigail Lutjelusche, Lakeview; Melody MacDonald, St. Edward; Kaci Mashino, Boyd County; Ella McFarland, Bloomfield; Haley Meduna, Bishop Neumann; Marissa Meduna, Bishop Neumann; Ella Meyer, Lakeview; Ally Micheel, Sargent; Kiki Mikkelsen, Superior; Layne Miller, Lyons-Decatur Northeast; Taryn Miller, Amherst; Tanner Mrkvicka, St. Paul; Kalli Naber, Boone Central; Paige Nelson, Boone Central; Zane Niemann, Boone Central; Evan Niemeier, Elwood; Anthony Niemeyer, Silver Lake; Nolan O’Brien, Shickley; Jacob O’Dea, Southwest; Samantha Oborny, Seward; Gwen Olberding, Falls City; Karson Paitz, Ravenna; Wade Paxton, Stuart; Joseph Preister, Boone Central; Morgan Ramsey, Wheeler Central; Josh Reed, Holdrege; Hannah Robertson, Wallace; Ashley Sanne, Norfolk; Treaven Scheideler, Ord; Samantha Schemper, BerMis; Evie Schlickbernd, West Point; Charles Schmedding, Pender; Jonathon Schmedding, Pender; Austen Schmidt, Humphrey; Connor Scholz, Northwest; Dean Schroder, Loup County-Taylor; Allyson Selting, Elgin; Kaleb Senff, Axtell; Riley Setlik, Ord; Kamren Sitzman, McCook; Wyatt Smith, Wilber-Clatonia; Jacob Snyder, Shelton; Emilee Spitz, Twin River; Amber Staab, Ord; Elizabeth Stephens, Elm Creek; Mackenzie Sudbeck, Hartington Newcastle; Grant Turner, Doniphan-Trumbull; Colby Van Winkle, Ravenna; Sarah Von Seggern, Wisner-Pilger; Megan Vrbka, Seward; Aleena Wagner, Bridgeport; Ellie Wanek, Aurora; Lane Wasielewski, Kimball; Leighton Webb, Northwest; Samantha Weeder, Boone Central; Wyatt Wegener, Humphrey; Ellie Welke, Ainsworth; Jacob Wells, St. Paul; Jaycee Widener, Maywood; Alyssa Wilshusen, Central City; Brianna Wilshusen, High Plains; Elyzabeth Winter, Sutton; Martha Witchey, Verdigre; Seth Wright, Boone Central; Tommy Wroblewski, St. Paul; Kailey Ziegler, Centennial.

Wyoming: Talon Andersen, Chief Washakie; River Bills, Buffalo; Kassidy Brooks, Casper; Shane Dawson, Lander; Calista Dugger, Torrington-Lingle; Delaney Gardea, Green River; McKinley Kessler, Buffalo; Lainey Konetzki, John B. Kendrick Sheridan; Madison Lupher, Jim Bridger; Konnor Macy, Chief Washakie; Tel Malone, Jim Bridger; Lexis Mann, Casper; Maggie McStay, John B. Kendrick Sheridan; Cameron Michel, Chief Washakie; Cambree Miller, Lovell; Dusty Miller, Rocky Mountain; Michael Newton, Jim Bridger; Paige Padilla, John B. Kendrick Sheridan; Laurel Rozema, Buffalo; Ashley Schrage, Chief Washakie;Tyler Schrage, Chief Washakie; Colter Sharp, John B. Kendrick Sheridan; Joslyn Strohschein, Wright; Breann Swing, Chief Washakie; Skylar Tharp, Chief Washakie; Katie Vigil, Star Valley; Elizabeth Voss,Chief Washakie; Dani Warner, Chief Washakie; Ashlee Webber, Buffalo; Braden West, John B. Kendrick Sheridan; Virginia Wing, Casper; Wyatt Wyman, Chief Washakie; Jonah Zeimens, Cheyenne Frontier.