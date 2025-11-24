5 L Red Angus, 2025 Profit $eeker Fall Sale

Larry talking about 5 L's program before the sale.

SaleReport-RFP-120125

TFP Rep: Jaramie McLean

Date of Sale: 11/20/2025

Location: At the Ranch-Sheridan, Mont.

Auctioneer: Trent Stewart

Averages:

Bulls:

Red Angus Bulls: 93 bulls averaged $8,080

Profit Plus Bulls (Black Angus Red Carriers): 8 bulls averaged $7,938

Opti-Bulls (Charolais Cross): 20bulls averaged $7,100

Commercial Heifers:

Red Angus Bred Heifers: 90 Bred Heifers averaged $4,250

Red Brockle-Faced Bred Heifers: 6 Bred Heifers averaged $4,200

Black Angus Bred Heifers: 10 Bred Heifers averaged $4,200

Comments:

It was a cool morning in Sheridan, Mont., on Nov. 20. The crowd showed up to look at a fancy set of Red Angus, Profit Plus and Opti-Bulls anyway. The crowd was good with plenty of internet action to make the bull sale a success. Congratulations!

Sale details – top lots, buyer info, etc.:

Top Bulls of the Sale:

Red Angus:

Lot 15; 5L Mountain Man 80Z-M145 sold for $15,000 to Steve Kukawski from Pompey’s Piller, Mont.; Born: 4/524; Reg # 4974417; Sire: 5L Mountain Man 956-361J; Dam: 5L Adina 1118-4032

Lot 154; 5L Whats Up 5000-706M sold for $14,500 to Fraham Bros. in Nebraska; Born: 3/15/24; Reg # 5029391; Sire: 5L Whats Up 2938-172K

Lot 51; 5L Tonto 832-738M sold for $14,000 to Greenleaf Land and Live Co. from Colstrip, Mont.; Born: 3/16/24; Reg # 5029383; Sire: 5L Tonto 1468-540H; Dam: 5L Justify 434-84K

Lot 166; 5L Latigo 1971-528M sold for $14,000 to Darrin Eck from Kingman, Kan.; Born: 5/6/24; Reg # 496374; Sire: 5L Latigo 140-82K; Dam: 5L Sybilli 2479-1971

Profit Plus Bulls:

Lot 89; 5L Macho 2426-492M sold for $11,000 to Tate Wikins from Kim, Colo.; Born: 2/24/24; Reg # 4962326; Sire: LSF SRR Exactly 1144J; Dam: 5L Bethe 3007-432

Lot 85; 5L Life Is Good G85-M110 sold for $10,500 to Tate Wikins from Kim, Colo.; Born: 3/17/24; Reg # 4963120; Sire: 5L Life Is Good 1201-52H; Dam: 5L Dawna D01-G85

Opti-Bulls:

Lot 118; 5L Concorde 8641-M140 sold for $9,500 to Smith Ranch from Whitehall, Mont.; Born: 5/1/24; Reg # 5120805; Sire: LT Concorde 0426 PLD; Dam: 5L Princess 7949-8641

Lot 123; 5L Profit Finder F649-M50 sold for $9,500 to Smith Ranch from Whitehall, Mont.; Born: 3/2/24; Reg # 4962852; Sire: 5L Profit Finder 260-159K; Dam: 5L Miss Rocky 5701-F649