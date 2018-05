Instant Russian Tea | Chris Bryant – Johnson City, Tenn.

2 c. Tang drink mix

1 pkg. lemon Kool-AID or lemonade mix

1 c. sugar

1/2 c. instant tea

1 tsp. ground cinnamon

1/2 tsp. ground cloves

Mix all ingredients.

Pour in a jar.

Use 1 to 1 1/2 tsp. per cup of boiling water.

Can also be used to make ice tea.