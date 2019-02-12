 PRCA standings as of Feb. 10 | TheFencePost.com

PRCA standings as of Feb. 10

PRCA Standings

February 10, 2019

ALL AROUND

1. Eli Lord, Sturgis, SD…………………………$13,350.69

2. Bart Brunson, Terry, MS………………….$12,569.27

3. Steven Dent, Mullen, NE………………….$10,784.65

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4. Hank Hollenbeck, Molt, MT………………….$9,181.07

5. Tuf Cooper, Decatur, TX………………………$9,173.25

6. Chance Oftedahl, Pemberton, MN…………..$8,873.61

7. Delon Parker, Worden, MT………………….$8,586.06

8. Darren Morgan, Fort Ann, NY………………….$8,001.98

BAREBACK

1. Jared Keylon, Uniontown, KS………………….$19,431.06

2. Taylor Broussard, Estherwood, LA……………$16,598.73

3. Jamie Howlett, Rapid City, SD………………….$14,978.49

4. Bill Tutor, Huntsville, TX…………………………$14,591.87

5. Blake Smith, Zap, ND………………………………$14,065.22

6. Trenten Montero, Winnemucca, NV……………$13,235.12

7. Clayton Biglow, Clements, CA………………….$13,173.05

8. Winn Ratliff, Leesville, LA………………………….$13,141.80

9. Tristan Hansen, Dillon, MT………………………..$13,120.49

10. Richmond Champion, The Woodlands, TX…………$12,852.08

11. Wyatt Denny, Minden, NV………………….$12,145.70

12. Jesse Pope, Marshall, MO………………….$11,808.37

13. Pascal Isabelle, Okotoks, AB………………….$11,641.59

14. Ty Breuer, Mandan, ND………………….$11,278.72

15. Mark Kreder, Collinsville, OK………………….$11,131.07

16. R.C. Landingham, Hat Creek, CA………………….$11,115.69

17. Matthew Smith, Saraland, AL………………….$11,031.63

18. Tanner Aus, Granite Falls, MN………………….$10,785.63

19. Logan Patterson, Kim, CO………………….$9,681.63

20. Tanner Phipps, Dalton, GA………………….$9,068.72

STEER WRESTLING

1. Ty Erickson, Helena, MT………………….$19,810.99

2. Riley Duvall, Checotah, OK………………….$18,824.14

3. Tyler Waguespack, Gonzales, LA………………….$13,027.07

4. Cameron Morman, Glen Ullin, ND………………….$12,917.88

5. Scott Guenthner, Provost, AB………………….$12,278.88

6. Blake Mindemann, Blanchard, OK………………….$12,026.13

7. Jacob Talley, keatchie, LA………………….$11,035.67

8. Blake Knowles, Heppner, OR………………….$10,814.63

9. Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID………………….$10,516.59

10. Jacob Edler, State Center, IA………………….$9,993.53

11. Chason Floyd, Buffalo, SD………………….$9,006.00

12. Bridger Chambers, Stevensville, MT…………….$8,894.16

13. Matt Reeves, Cross Plains, TX………………….$8,471.50

14. Gary Gilbert, Springtown, TX………………….$7,952.01

15. Cody Metsker, Taylorville, IL………………….$7,875.06

16. Kyle Irwin, Robertsdale, AL………………….$7,813.50

17. Blaine Jones, Templeton, CA………………….$7,728.65

18. John Leinaweaver, Orrtanna, PA………………….$7,501.86

19. Will Lummus, West Point, MS………………….$6,864.46

20. Tanner Milan, Cochrane, AB………………….$6,598.89

TEAM ROPING HEADERS

1. Clay Smith, Broken Bow, OK………………….$14,713.69

2. Cody Snow, Los Olivos, CA………………….$13,345.71

3. Chad Masters, Cedar Hill, TN………………….$12,025.01

4. Dustin Egusquiza, Mariana, FL………………….$11,774.17

5.Pace Freed, Chubbuck, ID………………….$11,231.71

6. Billy Bob Brown, Carbon, TX………………….$10,878.57

7. Tyler Wade, Terrell, TX………………….$10,129.72

8. Tate Kirchenschlager, Yuma, CO………………….$9,697.44

9. Clay Tryan, Billings, MT………………….$9,621.05

10. Eric Fabian, Gansevoort, NY………………….$9,424.88

11. Jacob Dagenhart, Statesville, NC………………….$8,654.43

12. Clayton Van Aken, Descanso, CA………………….$8,648.16

13. Kaleb Driggers, Hoboken, GA………………….$8,005.10

14. Lightning Aguilera, Athens, TX………………….$7,818.48

15. Bart Brunson, Terry, MS………………….$7,816.51

16. Eli Lord, Sturgis, SD………………….$7,510.58

17. Brady Tryan, Huntley, MT………………….$7,464.12

18. Ty Blasingame, Ramah, CO………………….$7,171.55

19. Will Clark, Erin, TN………………….$7,120.32

20. Tyrell Moody, Letcher, SD………………….$6,988.63

TEAM ROPING HEELERS

1. Jake Long, Coffeyville, KS………………….$14,713.69

2. Ryan Motes, Weatherford, TX………………….$13,856.97

3. Hunter Koch, Walters, OK…………………………..$13,565.65

4. Wesley Thorp, Throckmorton, TX………………….$13,345.71

5. Joseph Harrison, Overbrook, OK………………….$13,113.14

6. Ty Arnold, Midway, TX………………….$12,680.98

7. Kory Koontz, Stephenville, TX………………….$11,774.17

8. Jade Anderson, Genola, UT………………….$11,231.71

9. Jake Edwards, Fort Ann, NY………………….$11,076.30

10. Levi Lord, Sturgis, SD………………….$10,302.83

11. Travis Graves, Jay, OK………………….$9,621.05

12. Zack Mabry, Piedmont, AL………………….$8,654.43

13. Junior Nogueira, Burleson, TX………………….$8,005.10

14. Wesley Brunson, Terry, MS………………….$7,963.42

15. Rory Brown, Edgemont, SD………………….$6,988.63

16. Chase Boekhaus, Rolla, KS………………….$6,744.79

17. Brad Culpepper, Sylvester, GA………………….$6,394.80

18. Monty Joe Petska, Turlock, CA………………….$6,066.18

19. Cade Passig, Las Vegas, NM………………….$6,059.17

20. Ike Folsom, Dillon, MT………………….$5,947.82

SADDLE BRONC

1. Jacobs Crawley, Boerne, TX………………….$26,322.65

2. Bradley Harter, Loranger, LA………………….$24,919.48

3. Chase Brooks, Deer Lodge, MT………………….$23,461.91

4. Isaac Diaz, Desdemona, TX………………….$22,466.12

5. Spencer Wright, Milford, UT………………….$21,466.81

6. Joey Sonnier, New Iberia, LA………………….$14,492.76

7. JJ Elshere, Hereford, SD………………….$12,984.50

8. Kolby Wanchuk, Sherwood Park, AB……………..$12,675.78

9. Sterling Crawley, Stephenville, TX………………….$12,402.38

10. Jade Blackwell, Rapid City, SD………………….$11,742.86

11. Jake Finlay, Goondiwindi, QL………………….$11,614.74

12. Wyatt Casper, Pampa, TX………………….$11,011.60

13. Zeke Thurston, Big Valley, AB………………….$10,754.43

14. Cole Elshere, Faith, SD………………….$10,456.96

15. Jesse Kruse, Great Falls, MT………………….$9,181.07

16. Dean Wadsworth, Buffalo Gap, TX………………….$8,605.41

17. Clovis Crane, Lebanon, PA………………….$8,410.05

18. Rusty Wright, Milford, UT………………….$8,210.00

19. Allen Boore, Axtell, UT………………….$8,000.76

20. Hardy Braden, Welch, OK………………….$7,402.89

TIE-DOWN ROPING

1. Tyson Durfey, Brock, TX………………….$34,524.46

2. Westyn Hughes, Caldwell, TX………………….$19,437.44

3. Cooper Martin, Alma, KS………………….$16,748.41

4. Marty Yates, Stephenville, TX………………….$15,614.51

5. Adam Gray, Seymour, TX………………….$13,705.35

6. Tuf Cooper, Decatur, TX………………….$11,361.99

7. Shane Hanchey, Sulphur, LA………………….$10,232.18

8. Justin Thigpen, Waycross, GA………………….$9,803.52

9. Riley Pruitt, Gering, NE………………….$9,470.69

10. Clint Kindred, Oral, SD………………….$9,399.08

11. Caddo Lewallen, Morrison, OK………………….$9,132.11

12. Ike Fontenot, Ville Platte, LA………………….$9,001.68

13. Lane Livingston, Seymour, TX………………….$8,589.01

14. Tim Naylor, Hancock, MD………………….$8,502.12

15. Tanner Green, Cotulla, TX………………….$8,488.32

16. Haven Meged, Miles City, MT………………….$8,350.54

17. Jordan Ketscher, Squaw Valley, CA……………$7,938.68

18. Ryle Smith, Oakdale, CA………………….$7,811.98

19. Tyler Milligan, Pawhuska, OK………………….$7,779.93

20. Cole Bailey, Okmulgee, OK………………….$7,579.51

STEER ROPING

1. Trevor Brazile, Decatur, TX………………….$20,718.37

2. Vin Fisher Jr., Andrews, TX………………….$18,624.02

3. Roger Branch, Wellston, OK………………….$9,265.51

4. Garrett Hale, Snyder, TX………………….$9,221.36

5. Shay Good, Abilene, TX………………….$9,025.98

6. Tuf Cooper, Decatur, TX………………….$9,011.26

7. Chris Glover, Keenesburg, CO………………….$8,359.89

8. Scott Snedecor, Fredericksburg, TX………….$8,303.37

9. Jess Tierney, Hermosa, SD………………….$5,776.31

10. Cole Patterson, Pratt, KS………………….$5,551.00

11. Ora Taton, Rapid City, SD………………….$5,346.86

12. Chet Herren, Pawhuska, OK………………….$5,215.24

13. Travis Mills, Gillette, WY………………….$5,061.88

14. Will McBride, Ogallala, NE………………….$4,909.49

15. J. Tom Fisher, Andrews, TX………………….$4,807.38

16. Tony Reina, wharton, TX………………….$4,802.41

17. Brodie Poppino, Big Cabin, OK………………….$4,737.43

18. Cody Lee, Gatesville, TX………………….$4,576.33

19. Billy Good, Wynnewood, OK………………….$4,477.24

20. Bill Benson, Laurel, MT………………….$4,371.87

BULL RIDING

1. Parker Breding, Edgar, MT………………….$34,229.73

2. Clayton Sellars, Friutlandpark, FL……………$27,561.62

3. Jeff Askey, Athens, TX………………….$21,339.64

4. Trevor Reiste, Linden, IA………………….$20,291.30

5. Trevor Kastner, Roff, OK………………….$17,813.04

6. Brody Yeary, Morgan Mill, TX………………….$16,596.42

7. Jesse Petri, Athens, TX………………….$16,084.01

8. Dallee Mason, Weiser, ID………………….$15,957.51

9. Lon Danley, Tularosa, NM………………….$14,359.25

10. Trey Kimzey, Strong City, OK………………….$13,698.78

11. Cole Melancon, Liberty, TX………………….$13,172.68

12. Elijah Mora, Wiggins, CO………………….$11,359.10

13. Tyler Bingham, Honeyville, UT………………….$11,127.34

14. Nic Lica, Garden City, MI………………….$10,501.97

15. Jeff Bertus, Avon, SD………………….$10,022.51

16. Dustin Boquet, Bourg, LA………………….$9,940.38

17. Sage Kimzey, Strong City, OK………………….$9,110.43

18. Brett Custer, Elk City, OK………………….$8,862.37

19. Chase Dougherty, Canby, OR………………….$8,730.23

20. Dylan Hice Vick, Escalon, CA………………….$8,561.01

BARREL RACING

1. Jennifer Sharp, Richards, TX………………….$22,299.22

2. Ivy Conrado, Nowata, OK………………….$19,983.29

3. Lisa Lockhart, Oelrichs, SD………………….$16,396.81

4. Lacinda Rose, Willard, MO………………….$15,681.27

5. Cheyenne Wimberley, Stephenville, TX…………$14,725.19

6. Taylor Langdon, Aubrey, TX………………….$14,207.03

7. Ericka Nelson, Century, FL………………….$13,938.80

8. Sabra O'Quinn, Ocala, FL………………….$13,937.73

9. Leia Pluemer, Las Lunas, NM………………….$12,498.24

10. Jackie Ganter, Abilene, TX………………….$12,322.64

11. Kristen Spratt, Lysite, WY………………….$12,048.70

12. Michelle Alley, Madisonville, TX………………….$11,536.61

13. Kylie Weast, Comanche, OK………………….$11,520.66

14. Emily Miller, Weatherford, TX………………….$10,983.84

15. Kelly Bruner, Millsap, TX………………….$10,479.89

16. Shali Lord, Lamar, CO…………………………$9,918.06

17. Dona Rule, Minco, OK………………………..$9,749.57

18. Jessica Routier, Buffalo, SD………………….$9,741.30

19. Kathy Grimes, Medical Lake, WA…………………..$9,480.22

20. Brittany Pozzi Tonozzi, Victoria, TX………$9,394.78