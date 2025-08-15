YOUR AD HERE »

Breakfast Sausage Casserole

  • 1 pound ground pork sausage
  • 1 teaspoon mustard powder
  • ½ teaspoon salt
  • 4 large eggs, beaten 
  • 2 cups milk
  • 6 slices white bread, toasted and cut into cubes
  • 8 ounces mild Cheddar cheese, shredded
  1. Crumble sausage into a medium skillet. Cook over medium heat until evenly brown; drain.
  2. In a medium bowl, mix together mustard powder, salt, eggs and milk. Add the sausage, bread cubes, and cheese, and stir to coat evenly.
  3. Pour into a greased 9×13 inch baking dish. Cover, and chill in the refrigerator for 8 hours, or overnight.
  4. Preheat oven to 350 degrees F (175 degrees C). Cover, and bake 45 to 60 minutes.
  5. Uncover, and reduce temperature to 325 degrees F (165 degrees C). Bake for an additional 30 minutes, or until set
